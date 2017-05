Ventura: "Con giovani non ci vuole premura. Hanno grandi potenzialità, vanno aspettati"

"Ho visto lo spirito giusto e la disponibilità giusta. Non fa altro che confermare quello che ho sempre pensato". Il ct dell'Italia Gian Piero Ventura ha elogiato la nazionale sperimentale dopo l'8-0 in amichevole su San Marino. "Il risultato non conta perchè incontravamo una squadra non di grossissimo livello - ha aggiunto ai microfoni Rai - In ballo c'era la possibilità di dire chi sono e cosa vogliono diventare. Soprattutto nella prima mezz'ora abbiamo fatto vedere buone giocate tutte di prima con la ricerca delle cose che abbiamo provato". Secondo Ventura dietro all'attuale zoccolo duro azzurro "c'è un gruppo che sta lavorando perché vogliono arrivare anche loro, ed è il segnale più bello - ha concluso - Qualche ragazzo pronto per la Spagna? Non so, ma qualcuno che era qui stasera farà parte della prossima nazionale".

"Per noi era importante perché era l'esordio e ci tenevo a far bene. Sono contento soprattutto per le giocate che abbiamo provato in questi giorni". Lo ha detto Gianluca Lapadula ai microfoni Rai dopo la tripletta segnata con la maglia della nazionale nell'8-0 dell'Italia a San Marino. "Quando vengo chiamato cerco di rendermi utile e di dare il massimo, sono molto contento di essere qua - ha proseguito l'attaccante del Milan - Il mio futuro? Ora ci vogliono un po' di vacanze, al Milan sto benissimo, l'ho voluto fortemente. Poi si vedrà".