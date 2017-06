VIDEO - L'incredibile autogol di Gimenez in Italia-Uruguay

Un autogol incredibile. Andrea Belotti stoppa la palla in area, ma José Gimenez lo anticipa. E, in modo pazzesco, calcia la palla verso la propria porta. È questa la rete che ha portato in vantaggio gli Azzurri dopo soli 7’ nell’amichevole di Nizza. Un incredibile e sfortunato intervento difensivo del centrale dell’Atletico Madrid.

