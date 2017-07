Ancelotti frena l'Inter: "Vidal resterà al 100% al Bayern Monaco"

" Vidal rimarrà con noi al 100%. Non ci sono possibilità che ci lasci. "

Arturo Vidal non si muoverà da Monaco. A comunicarlo è stato l'allenatore della compagine bavarese, Carlo Ancelotti, che ha chiuso la porta in faccia all'Inter, molto interessata alle sorti del centrocampista cileno. "Non ci sono possibilità che ci lasci. So che ci sono state alcune voci ma questo è normale in questa fase del calciomercato. Vidal rimarrà al 100% con noi", ha detto l'ex tecnico rossonero, che ha poi commentato la sconfitta subita proprio dal Milan qualche giorno fa: "Nessuno vuole mai perdere 4-0, ma in questa fase possiamo anche permetterci una sconfitta pesante".