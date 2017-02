Argentina, Bauza: "Icardi in Nazionale? Non è ancora il momento. E su Fazio..."

“Non è ancora il momento”. Questo il pensiero del ct Edgardo Bauza che al giornale Olè spiega le quotazioni di Icardi in Nazionale. L’argentino è comunque nei pensieri di Bauza, ma l’attaccante nerazzurro non ha ancora convinto…

" Sono stato con Icardi e i suoi compagni, abbiamo parlato di calcio come con tutti e ho detto lui quello che dico a voi. Gli ho detto che per ora non sarà convocato, ma potrei comunque farlo in qualsiasi altro momento "

Da Icardi a Fazio, anche il difensore della Roma potrebbe rientrare nei piani di Bauza. Il giallorosso non gioca una partita in Nazionale maggiore dal 2014, e si era ventilata per lui - negli ultimi giorni - una possibilità di vestire l’azzurro in futuro.

" Fazio? Purtroppo non ho potuto incontrarlo a Roma. Per me è una possibilità, non mi sento né di confermare né di smentire. Mancano ancora tante partite, la lista definitiva la faremo con calma. L'unica cosa che spero è che non ci siano infortuni seri "