Argentina, Mascherano dirà addio alla nazionale dopo il Mondiale

Milano, 11 ott. (LaPresse) - "Giocherò il Mondiale in Russia nel 2018 e poi dirò addio alla Nazionale". Sono le parole di Javier Mascherano il giorno dopo la vittoria dell'Argentina per 3-1 sull'Ecuador, che ha portato l'Albiceleste al torneo del prossimo anno. "L'esclusione della Nazionale avrebbe rappresentato la fine dell'avventura con questa maglia per alcuni di noi. Grazie a Dio non è stato così. Anche se questo per me avverrà dopo la manifestazione e di ciò ne sono certo", ha concluso il centrocampista.