Argentina: Sampaoli prova il modulo anti Perù, out Icardi e Dybala

Sfida attesissima in patria, delle più sentite del Sudamerica. Sampaoli si gioca l’accesso ai mondiali di Russia 2018, pronto a schierare la formazione migliore. È tempo di Argentina-Perù nella notte italiana di venerdì 6 ottobre, direttamente dalla Bombonera di Buenos Aires. Il ct argentino è costretto a scegliere fra i migliori e a cambiare modulo all’occorrenza, costretto a fare scelte drastiche. Le vittime sacrificali in vista del Perù dovrebbero essere le punte di diamante della Serie A: Mauro Icardi e Paulo Dybala. I due saranno partiranno probabilmente dalla panchina. Nel frattempo, lo stesso Sampaoli sta provando più moduli al tempo stesso con qualche cambio tattico: dal 3-3-1-3 fino al 4-2-3-1. Il tutto senza Maurito e la Joya titolare. Il tecnico ex Siviglia starebbe inoltre pensando di lanciare titolare il Pipa Dario Benedetto, semplice talento mostruoso in forza al Boca Juniors. Un autentico battesimo di fuoco nello stadio di casa. Ecco le formazioni provate dal commissario argentino:

3-3-1-3: Romero; Mercado, Fazio, Otamendi; Enzo Perez, Biglia (Gago), Acuña; Banega; Di Maria, Benedetto, Messi.

4-2-3-1: Romero; Mercado, Mascherano, Otamendi, Acuña; Gago, Biglia; Di Maria, Messi, Papu Gomez (Rigoni); Benedetto.