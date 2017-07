Arrivano conferme dalla Spagna: Danilo alla Juventus per 20 mln

La Juventus ha trovato il sostituto di Dani Alves sulla corsia destra. In Spagna infatti danno per fatto il passaggio di Danilo, esterno del Real Madrid, in bianconero.

Il calciatore, secondo quanto riporta 'As', sarebbe già stato bloccato dagli uomini di Corso Galileo Ferraris nell'attesa dell'ufficialità: ai blancos andranno 20 milioni di euro, 11,5 in meno rispetto alla cifra pagata due anni fa dagli spagnoli per strappare il giocatore al Porto. Danilo ha trovato poco spazio nell'ultima stagione, disputando appena 17 gare da titolare di cui solo 3 in Champions League.