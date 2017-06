Arsenal: continua il pressing su Lacazette, ma il presidente del Lione dichiara:”Non ci lascerà”

Sempre più complessa la situazione attorno all’attaccante del Lione Alexandre Lacazette. Promesso sposo dell’Atletico Madrid, è dovuto rimanere in Francia per il blocco del mercato imposto ai colchoneros, ma ora su di lui ci sarebbe un forte interessamento dell’Arsenal, che avrebbe presentato un’offerta ufficiale al club francese. Il presidente del Lione Aulas avrebbe però allontanato le voci che vogliono l’attaccante classe ’91 in Premier League. “Il giocatore ci ha detto che vuole andare via. Abbiamo avuto dei contatti con l’Atletico, ma le cose non sono andate bene. Ora abbiamo un’offerta interessante da parte dell’Arsenal, ma per noi Lacazette non lascerà“.

Parole ambigue quelle del presidente francese, il quale è consapevole della volontà di lasciar partire il calciatore, ma forse data la straordinaria stagione di Lacazette (37 reti in 45 presenze) punta a trovare un club che presenti al Lione un’offerta irrinunciabile. Sicuramente per l’Arsenal non sarà facile ingaggiare il giocatore e certamente l’offerta appena presentata non è stata ritenuta adeguata dal Lione.

Di Davide La Vattiata