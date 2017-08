Ascoli: Mengoni si ferma per aritmie, riposo 30-40 giorni

Ascoli, 2 ago. (LaPresse) - Il difensore dell'Ascoli Andrea Mengoni "durante la visita di idoneità agonistica effettuata al Centro di Medicina dello Sport di Ascoli ha mostrato aritmie non presenti nei precedenti controlli". Lo comunica in una nota il club marchigiano, aggiungendo che i medici "hanno ritenuto opportuno sottoporre l'atleta ad un controllo cardiologico completo presso il Prof. Paolo Zeppilli, Responsabile del Centro di Medicina dello Sport del Policlinico A. Gemelli di Roma". "Gli esami effettuati - si legge - sono apparsi tranquillizzanti per il futuro dell'atleta, trattandosi con ogni probabilità di un fenomeno aritmico transitorio dovuto ad una infezione di natura virale con febbre, contratta verso il termine delle vacanze". "Il giocatore dovrà tuttavia osservare - informa ancora l'Ascoli - un periodo di completo riposo di 30-40 giorni, al termine del quale verranno ripetuti i necessari controlli".