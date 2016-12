Aspire Academy: il progetto del Qatar per i campioni del futuro che sognano Messi

Tra deserto e grattacieli e si estende per sei mila ettari: è la fabbrica dei campioni a Doha, l’Aspire Academy, dove un paese di soli 5.600 tesserati aspira, appunto, a creare una nazionale competitiva per i Mondiali del 2022.

Una città dello sport, ecco che cosa rappresenta in soldoni quel progetto creato nel 2004 dallo sceicco Jassim Bin Hamad al Thani che ha voluto e finanziato la stessa Aspire Academy. Questa si affida per la parte commerciale alla Global Sport Marketng dell’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell e, per la parte tecnica, a nomi di altissimo livello tecnico come Josep Colomer già scout blaugrana con il vanto di aver scoperto un giovane Leo Messi, e l’italiano Valter De Salvo, con un passato a Real Madrid, Manchester United e Lazio.

Strutture d’avanguardia, strumenti per il calcio del futuro e macchinari top di gamma: ecco la ricetta vincente dell’accademia di Doha in cui il talento non si può inventare e il DNA non si può cambiare ma di certo, i campioni si possono "costruire" mettendo loro a disposizione tutto il materiale specifico per rendere reale questa magia, entro il 2022.

Quanti ragazzini che pian piano sfilano nelle stanze dei convitti creati appositamente accanto al campo, per far vivere loro una maggiore esperienza professionistica, giocando addirittura in una struttura indoor per proteggersi dal calore delle estati sahariane, cercando ogni giorno di imitare la Pulce argentina scoperta da uno dei loro allenatori.

Un’accademia vera e propria incentrata sulla disciplina e sul sogno di diventare calciatori di alto livello. I bambini qatarini infatti entrano nell’Aspire a sei anni mentre i campioncini scovati in Asia, Sudamerica e Africa, arrivano a Doha da adolescenti e si aggiungono al progetto che già dal nome dice tutto: Football Dreams.