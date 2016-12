Atalanta, Gasperini: "Abbiamo dominato l'Empoli, Kessié determinante"

"E' stata una partita dominata, ma dobbiamo crescere nelle conclusioni per quanto riguarda la potenza e la precisione altrimenti ogni partita è una sofferenza". Così Gian Piero Gasperini commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell'Atalanta contro l'Empoli. La partita ha avuto un grande protagonista. "Kessie oggi ho pensato di farlo entrare a gara in corso, perchè è giovane ma ha giocato praticamente tutto il campionato. Oggi è stato determinante grazie ad una maggior forza d'urto in attacco", ha aggiunto Gasperini.