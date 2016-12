Atalanta: Hiljemark in dirittura d'arrivo

È lo stesso presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, a rilasciare un’ intervista nella quale ammette la probabile cessione del centrocampista svedese. Oscar Hiljemark era ed è una delle stelle di un Palermo che, in questa stagione, sta faticando più del previsto. Il rendimento della squadra è ricaduto anche sul giocatore svedese che però è uno dei pochi che ha mercato e che permetterebbe a Zamparini di portare a casa l’ennesima plusvalenza. L’interesse è stato mostrato principalmente dall’Atalanta che, a maggior ragione in caso di cessione del giovane Gagliardini, andrebbe ad acquistare un elemento di assoluto valore. Come detto appunto dallo stesso Zamparini, Hiljemark è in partenza e i contatti sono avviati, staremo a vedere come finirà la trattativa.