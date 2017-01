Atalanta, senza Kessiè e Gagliardini continua la festa nel nome di Melegoni e Bastoni

È stata sicuramente la sorpresa del girone d’andata ma l’Atalanta non intende fermarsi e vince ancora, stavolta contro la Sampdoria e senza Gagliardini e Kessiè ed è sesta in classifica in piena corsa per un piazzamento europeo.

La vittoria di ieri ha mostrato ancora una volta come il settore giovanile della Dea sia tra i migliori in Europa, infatti, ieri in campo sono stati schierati Melegoni e Bastoni, entrambi classe 1999. Gasperini non ha esitato a inserire dal primo minuto due giocatori non ancora maggiorenni al fianco di ragazzi che giocano da veterani nonostante l’età parli chiaro: Petagna classe 1995, Conti e Caldara classe 1994 e il più esperto Spinazzola classe 1993. Una rosa giovanissima che continua a stupire soprattutto visto le assenze di Gagliardini, ceduto all’Inter a gennaio per più di 20 milioni di euro, e di Kessiè, impegnato in coppa d’Africa con la sua Costa D’Avorio.

Ieri contro la Sampdoria non si è minimamente sentita l’assenza dei due centrocampisti con Gagliardini che sembra esser già stato dimenticato dall’ottima prestazione di Filippo Melegoni, più giovane del nuovo centrocampista dell’Inter di ben 5 anni.

L’Atalanta continua a sfornare talenti dal proprio vivaio e soprattutto a farli giocare e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: 38 punti in 21 partite, sesto posto in classifica e momentaneamente a più due sul Milan, che deve però ancora recuperare una partita.

Ancora una volta la Dea si dimostra davanti a tutti per pianificazione e progettazione del futuro.

A cura di Filippo Rivani

