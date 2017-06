Atalanta: ufficiale arrivo Gosens da Heracles

E' ufficiale l'arrivo di Robin Gosens all'Atalanta. Il club orobico e l'Heracles, comunica in una nota la società olandese, hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del 22enne difensore tedesco, che si lega ai nerazzurri con un contratto di tre anni con opzione per altre due. "Per me si tratta di un trasferimento incredibile", ha commentato Gosens. "Vado nella squadra quarta classificata in Serie A e il prossimo anno giocherò in Europa League. Ho vissuto due anni meravigliosi con l'Heracles, mi hanno permesso di crescere e li ringrazio per questo".