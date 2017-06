Atletico Madrid: lutto per Correa, morto il fratello in Argentina

Buenos Aires (Argentina), 27 giu. (LaPresse) - Lutto per Angel Correa, centrocampista offensivo dell'Atletico Madrid. Come riportano i media argentini il fratello Luis, di 25 anni, è morto nel fine settimana a Rosario per ragioni ancora sconosciute. Il ragazzo è stato trovato nella sua abitazione di Las Flores, nella zona sud della città. Non si tratta del primo lutto in famiglia per il calciatore classe 1994: Correa ha perso il padre quando aveva 10 anni e un altro fratello all'età di 12 anni.