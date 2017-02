Atletico, stampa spagnola: violenza domestica, arrestato Hernandez

Madrid (Spagna), 3 feb. (LaPresse) - Lucas Hernandez, difensore dell'Atletico Madrid, è stato arrestato questa notte con l'accusa di violenze nei confronti della compagna. Lo riferisce 'El Pais', riportando fonti della Guardia Civil. Il 20enne francese è stato prelevato, alle due e mezza del mattino, senza opporre resistenza dalla sua abitazione a Las Rozas: secondo 'El Mundo', gli agenti lo hanno trovato in stato di ubriachezza. La giovane è stata ricoverata in ospedale con ferite non gravi. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Colchoneros, dovrà ora rispondere dell'accusa di violenza domestica.