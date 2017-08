Bayern Monaco, ma che succede? Altra amichevole e altra sconfitta per i bavaresi

È calcio di luglio e pertanto va preso con le pinze ma le tre sconfitte del Bayern Monaco non possono passare inosservate.

0-4 contro il Milan (doppietta di Cutrone) 0-2 contro l’Inter con due goal di Eder e ora 0-3 contro il Liverpool nonostante il rientro di Vidal (solo Neuer e Robben ancora fuori) non sono risultati da Bayern Monaco. L’attacco con Lewandoski, Ribery, James e Müller non segna e la difesa fa acqua da tutte le parti con Hummels che sembra un lontanissimo parente del giocatore ammirato nelle scorse stagioni. È presto, certo, per iniziare con le sentenze sulla squadra di Ancelotti ma è inutile negare che la situazione non sia rosea, tutt’altro. In casa Bayern la situazione sta iniziando ad innervosire la dirigenza che potrebbe pentirsi delle scelte fatte sul mercato (perso Costa e sostituito con James Rodriguez) e potrebbe tornarci a breve per garantire qualche innesto di qualità ad Ancelotti. Tolisso e James, unici acquisti di spessore, stanno facendo molta fatica ad integrarsi e la possibile partenza di Renato Sanches potrebbe indebolire ulteriormente il reparto, senza contare le polveri bagnate dell’attacco incapace di segnare da ben 270 minuti.

È ancora presto per parlare di una vera e propria crisi Bayern però gli impegni ufficiali iniziano ad incombere: sabato sarà di scena la Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund e il 18 all’Allianz Arena arriverà il Bayer Leverkusen. Due risultati negativi nelle prossime sue partite potrebbero rappresentare un grosso problema per i bavaresi, Ancelotti è avvisato.

A cura di Filippo Rivani