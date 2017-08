Koulibaly e Giaccherini regolano il Bayern Monaco: il Napoli vince la finalina dell'Audi Cup

Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Atletico Madrid, il Napoli reagisce e supera il Bayern Monaco - pur rimaneggiato - di Carlo Ancelotti. All'Allianz Arena termina 2-0 per gli azzurri di Sarri, che segnano un gol per tempo: con Kalidou Koulibaly al 14' del primo tempo, abile a ribadire in rete una respinta di Fruchtl, e con Emanuele Giaccherini, al 55' della ripresa, autore di un destro all'angolino.

Gli azzurri chiudono al terzo posto l'Audi Cup, mentre il Bayern Monaco esce da questo impegno casalingo con le ossa rotte: ultimo posto, zero gol segnati e cinque subiti, a conclusione di un precampionato da incubo in cui sono arrivate anche le sconfitte con Milan ed Inter. Sarri cambia sette undicesimi della formazione che ha affrontato l'Atletico Madrid, ma non rinuncia al tridente piccolo delle meraviglie. Per gli azzurri, una buona prestazione in proiezione futura, con ancora qualche accorgimento da apportare in fase difensiva.

Il tabellino

BAYERN MONACO (4-2-3-1) Früchtl; Kimmich, Mai, Süle (dal 78' Awudoja), Friedl; Sanches, Rudy (dal 77' Fein); Vidal (dal 64' Tolisso), Tillman, Coman (dal 63' Ribery); Wintzheimer (dal 64' Crnicki). All. Ancelotti.

NAPOLI (4-3-3) Sepe (dal 46' Rafael); Maggio (dal 60' Hysaj), Maksimovic (dal 60' Chiriches), Koulibaly, Ghoulam (dal 46' Mario Rui); Zielinski (dal 77' Pavoletti), Diawara (dal 60' Jorginho), Hamsik (dal 46' Rog); Callejon (dal 60' Allan), Mertens (dal 78' Milik), Insigne (dal 46' Giaccherini). All. Sarri.

GOL: al 14' Koulibaly, al 55' Giaccherini.

AMMONITI: Jorgihno, Mertens, Rog.