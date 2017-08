L'Atletico Madrid vince l'Audi Cup: Liverpool battuto ai rigori

L'Atletico Madrid ha vinto la 5a edizione dell'Audi Cup battendo il Liverpool in finale 6-5 dopo i calci di rigore. Al 90' il match si era chiuso sull'1-1 grazie alle reti di Bare al 33' e al pari di Firmino all'83' su rigore. Dagli 11 metri decisivo l'errore di Henderson. Per i colchoneros dal dischetto in rete Griezmann, Torres, Gabi, Gaitan e Filipe Luis.