Non basta Callejon: l'Atletico Madrid di Torres supera il Napoli in rimonta; espulso Godin

Il Napoli esce sconfitto per 2-1 contro l'Atletico Madrid nel match inaugurale della Audi Cup a Monaco di Baviera. I colchoneros di Diego Simeone affronteranno in finale la vincente di Bayern Monaco-Liverpool. Prestazione positiva della squadra di Maurizio Sarri, passata in vantaggio all'11' della ripresa con uno splendido destro al volo di gol di José Callejon che beffa Oblak su cross di Ghoulam.

In precedenza il Napoli nel primo tempo aveva sbagliato un rigore con Milik. Nel finale di partita la rimonta dell'Atletico: al 72' l'ex milanista Fernando Torres beffare Reina con un tocco sottomisura su assist di Griezmann. All'81' sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Vietto in mischia a firmare il gol della vittoria per la squadra di Simeone. All'89' l'Atletico resta in dieci per l' espulsione di Godin per doppia ammonizione, a dimostrazione che si è trattata di una partita vera.