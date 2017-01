Ausilio: “In entrata non faremo più nulla. Con Ranocchia valuteremo, ha estimatori all'estero"

Nuove importanti rivelazioni sul mercato Inter rilasciate dal ds Ausilio: “ Palacio, Eder e Gabigol? Siamo stati molto chiari: in entrata non ci sarà più nulla, mentre in uscita verranno fatte alcune cose sui giovani; niente, invece, per quanto riguarda i giocatori importanti e quelli citati sono tutti importanti.”

Spazio anche per i complimenti a Jovetic, ceduto in prestito al Siviglia e a segno in tutte e due le gare in cui ha giocato: “ Ho fatto i complimenti a Jovetic tramite il suo agente (Ramadani, ndr). Siamo, dopo di lui, quelli più contenti. Stevan è un ragazzo eccezionale, un grandissimo professionista, un grande calciatore e sono contento e convinto che farà molto bene a Siviglia; poi vedremo la situazione il prossimo giugno. E’ un nostro giocatore, un investimento che abbiamo fatto e questi risultati ci stanno dando ragione.” Infine, sul capitolo Ranocchia, parole importanti di Ausilio: “Ci sono delle opportunità, anche all’estero ha molta considerazione. Parleremo con lui se vuole trovare più spazio o se vuole giocarsi le sue opportunità all’Inter: se è questo quello che vuole noi saremo ben felici di tenerlo, diversamente, cercheremo di trovare una soluzione insieme a lui e a chi lo sta seguendo.”