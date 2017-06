Avellino: Novellino rinnova fino al 2019

L'Avellino annuncia il rinnovo contrattuale di Walter Novellino. Il tecnico si lega al club biancoverde fino al 30 giugno 2019. La società, si legge nella nota, "nel rinnovargli piena stima e fiducia, esprime grande soddisfazione per il prolungamento del rapporto con il tecnico, irpino doc, al quale formula un sincero in bocca al lupo per il prosieguo dell'avventura con l'Avellino".