Barcellona, cinque mesi di stop per Aleix Vidal

Tegola per il Barcellona, che dovrà rinunciare ad Aleix Vidal per circa cinque mesi. Il giocatore, infatti, si è infortunato contro l'Alaves, rimediando una lussazione alla caviglia destra che però ha richiesto un intervento chirurgico di stabilizzazione. Secondo il comunicato ufficiale del club catalano, il giocatore è stato operato immediatamente e dovrà stare appunto fermo per circa cinque mesi.