Barcellona: critiche a Messi, dirigente degradato

Il Barcellona ha rimosso Pere Gratacos dal ruolo di responsabile delle relazioni con le istituzioni sportive dopo che il dirigente ha affermato che Lionel Messi "non sarebbe così bravo" senza i suoi compagni di squadra. "Leo è una delle persone più importanti della squadra, ma non si tratta solo di lui", aveva detto ai giornalisti Gratacos. "Non sarebbe così forte senza Iniesta, Neymar e compagni, ma Messi è il migliore". Il Barça ha emesso successivamente una dichiarazione spiegando che Gratacos è stato rimosso dalle sue funzioni dopo "aver espresso un parere personale pubblico non in linea con quello del club". "La decisione è stata presa dal direttore sportivo Alberto Soler, che ora prenderà il suo posto", ha aggiunto il club blaugrana. "Gratacos continuerà ad essere legato a Barcellona per quello che riguarda i compiti che già svolgeva nel progetto 'Masia 360'". La rapida decisione del Barcellona dimostra come il club sia particolarmente sensibile a tutto ciò che riguarda Messi in un momento in cui le trattative per il rinnovo di contratto dell'argentino stentano a decollare.