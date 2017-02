Barcellona: Luis Suarez squalificato, salta la finale di Coppa del Re

Niente finale di Coppa del Re per Luis Suarez. La Federcalcio spagnola ha squalificato per due giornate l'attaccante del Barcellona, espulso nella semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid. L'uruguaiano è stato fermato un turno per la doppia ammonizione e un altro per essere rimasto, dopo il rosso, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, contrariamente a quanto dice il regolamento, per assistere al finale del match. Una giornata di squalifica anche per l'altro blaugrana Sergi Roberto. La finale di Coppa del Re tra Barça ed Alaves è in programma il 27 maggio.