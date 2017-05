Fiori d'arancio in vista per Leo Messi. Il fuoriclasse del Barcellona convolerà a nozze con Antonella Roccuzzo, da dieci anni sua compagna, il prossimo 30 giugno. Lo rivela la rivista 'Hola'. La cerimonia si svolgerà a Rosario, in Argentina, città natale di entrambi. La coppia ha due figli, Thiago di quattro anni e Mateo, di uno.