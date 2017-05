Barcellona: Piqué, Mascherano e Vidal sono disponibili per la finale di Coppa del Re

Seduta mattutina per il Barcellona, impegnato stasera nella finale di Coppa del Re contro l'Alaves. Il club ha annunciato che Gerard Piqué, Javier Mascherano e Aleix Vidal sono disponibili. Piqué ha saltato le ultime due partite di Liga per problemi allo stomaco mentre Mascherano era assente dalla vittoria per 4-2 contro l'Eibar con un problema al bicipite femorale. Il ritorno di Vidal sorprende perché il difensore-centrocampista è fuori da febbraio dopo aver subito un grave infortunio alla caviglia nel match vinto per 6-0 contro l'Alaves ed essere stato sottoposto ad intervento chirurgico.