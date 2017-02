Barcellona: ricorso per l'espulsione di Luis Suarez in Coppa del Re

Il Barcellona spera di annullare la squalifica di Luis Suarez nella finale di Coppa del Re dopo aver presentato appello contro la seconda ammonizione dell'uruguaiano nella semifinale con l'Atletico Madrid. Lo hanno annunciato il club blaugrana. L'arbitro Jesus Gil Manzano ha scritto nel referto si aver ammonito Suarez al 90' perché ha "colpito con il braccio un giocatore avversario in modo sconsiderato mentre gli contendeva la palla". Il 'Pistolero' ha espresso incredulità, sostenendo che il centrocampista dell'Atletico Koke ha esagerato l'impatto allo scopo di far cacciare l'avversario. "Sto ridendo per quel secondo cartellino giallo, non è nemmeno un fallo", ha detto a Gol Tv Suarez, al primo cartellino rosso da quando gioca nel Barcellona. "Non ho fatto assolutamente nulla. E' quello che voleva Koke".