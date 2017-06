Barcellona: squadra in ritiro dal 12 luglio, il 22 test con Juve

Barcellona (Spagna), 17 giu. (LaPresse) - Inizierà il 12 luglio la stagione 2017/18 del Barcellona. La squadra si ritroverà nella Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí agli ordini del nuovo tecnico Ernesto Valverde. Due giorni dopo si aggregheranno i nazionali, in vista della partenza fissata per il 19 per gli Stati Uniti dove è in programma una tournée estiva che vedrà i catalani affrontare la Juventus (22 luglio), Manchester United (26 luglio) e Real Madrid (29 luglio), nell'atteso 'Clasico' che verrà disputato a Miami.