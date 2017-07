Barcellona, Valverde: "Neymar? Ora è nostro, aspettiamo"

"Io rispetto tutte le opinioni, ma cerco di parlare delle cose che accadono, non delle cose che possono accadere o che non sono ancora accadute. Aspettiamo. Abbiamo Neymar in squadra". Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, 'dribbla' così le domande sul futuro del brasiliano, sempre più vicino a lasciare i blaugrana e a trasferirsi al Psg. "Se vedo Neymar al Barcellona nella prossima stagione? Non voglio speculare", ha spiegato il tecnico dopo la vittoria nell'amichevole sul Real Madrid a Miami. "Lo abbiamo visto in campo, speriamo che continui come negli ultimi giorni".