Barzagli: "Cardiff? Juve cresciuta molto rispetto a Berlino"

"Le differenze tra Berlino e la finale di Cardiff? È una cosa data dall'esperienza e dal cammino fatto da questa squadra: quello di cui a volte parlavamo tra di noi è che comunque sia la Juventus deve passare sempre il girone di Champions e deve cercare di arrivare sempre il più in fondo possibile e prima poi insomma tornerà il momento di giocarsi una finale ed è stato subito quest'anno a due anni dalla finale di Berlino". Così Andrea Barzagli, difensore della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. "Quindi diciamo che siamo tutti cresciuti. È normale che quest'anno forse c'è un pizzico in più di consapevolezza. È normale che è una partita secca - ha aggiunto - e può succedere di tutto". Su come sta vivendo la squadra l'attesa prima della finale, l'esperto Barzagli ha dichiarato: "Stiamo vivendo per adesso serenamente. Abbiamo ripreso gli allenamenti dopo due giorni liberi e ci siamo rimessi subito con la testa in campo per lavorare e per fare le cose per bene in questi nove giorni. È normale che abbiamo ancora una partita di campionato che penso sia fondamentale farla bene. Per adesso insomma non ci deve stravolgere il mondo e sappiamo benissimo cosa dobbiamo affrontare e lo dobbiamo fare nel miglior modo possibile".