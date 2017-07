Batistuta conferma: "Per colpa del calcio faccio fatica a camminare"

Gabriel Omar Batistuta, o meglio Batigol, come lui amava farsi chiamare: solo a pronunciare questo nome vengono i brividi. Ai tifosi della Fiorentina e della Roma, che lo hanno amato e che grazie a lui hanno gioito più volte, ai tifosi delle squadre avversarie che da lui hanno subito valanghe di gol. Uno che sul campo da gioco dava davvero tutto, spingendosi al proprio limite; e anche oltre, visti i problemi di salute che il grande bomber ha accusato a carriera finita.

Ginocchia e schiena infatti gli hanno da subito causato difficoltà a camminare: problemi che, come ha raccontato a Fifa 1904, non si sono ancora risolti, anzi.

" È la verità, questo è il risultato del mio lavoro senza tregua in campo. Non mi sono mai tirato indietro, ho messo sempre il massimo impegno anche quando stavo male. Una cosa è certa, ho dato più di quello che avrei dovuto e potuto. "

Non amavo il calcio? Una menzogna

" Una volta dissi che il calcio non mi piaceva. Lo feci però solo per proteggermi, per alleggerire la pressione della stampa e dei tifosi. Era una menzogna. Da piccolo preferivo fare altro, è vero, ma poi crescendo il calcio è diventato la mia passione e il mio lavoro. In realtà amo tutto del football, la tattica, gli allenamenti, le partite. Sono arrivato al punto di compromettere la mia salute per questo. Non credo occorra aggiungere altro. "

Un primato che avevo nel cuore

54 reti in 77 presenze in Nazionale: un record superato da Lionel Messi nel 2016, che ora ne ha in archivio 58 in 118 presenze. Un colpo duro da digerire per Batigol.

" Il primato di reti in nazionale è svanito? Sono sincero, il primato di miglior goleador dell’Argentina era nel mio cuore, ma sapevo che Lionel lo avrebbe battuto, solo che lo ha fatto troppo presto! "