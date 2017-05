Bayern, frattura alla clavicola per Javi Martinez: stagione finita

Il difensore centrale del Bayern Monaco Javi Martinez salterà le ultime due partite della stagione dopo essersi fratturato la clavicola sinistra durante un'escursione in montagna in Spagna. Lo riferisce il club tedesco. Il 28enne giocatore spagnolo è già stato sottoposto a ieri ad intervento chirurgico martedì. L'assenza si aggiunge a quella dei portieri Manuel Neuer e Sven Ulreich, entrambi out per il resto della stagione.