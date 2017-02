Bayern Monaco: Xabi Alonso a disposizione contro l'Arsenal

Monaco di Baviera (Germania), 14 feb. (LaPresse/Reuters) - Il Bayern Monaco potrà contare anche su Xabi Alonso per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Arsenal. Il centrocampista spagnolo ha infatti recuperato da una botta che lo aveva costretto a saltare l' allenamento di lunedi. L'ex regista del Real Madrid ieri aveva lasciato il campo zoppicante per quello che sembrava essere un infortunio al ginocchio, ma è tornata in campo regolarmente oggi per continua la preparazione in vista della gara contro il club inglese. Tuttavia, contro i Gunners il tecnico del Bayern Carlo Ancelotti rischia di fare a meno del difensore centrale Jerome Boateng e dell'attaccante Franck Ribery, entrambi alle prese con il recupero da una serie di infortuni.

