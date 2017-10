Benevento: via Baroni, sarà De Zerbi il nuovo allenatore

Marco Baroni sul passo d'addio a Benevento: 0 punti nelle prime 9 partite di campionato - un record negativo in campo europeo -, 22 gol subiti e solo 2 segnati non giustificano altre attese, nemmeno per il tecnico della storica promozione in Serie A.

Pronto il cambio di guida tecnica da parte del presidente Vigorito, che sta per far firmare un contratto di un anno a Roberto De Zerbi, ex allenatore di Foggia e Palermo. Oltre al mister dovrebbe cambiare anche il direttore sportivo Di Somma.

Il risveglio dopo il sogno - realizzato - della Serie A è stato più brusco che mai: la squadra allestita per affrontare la massima serie si è dimostrata da subito non sufficiente; un avvio di stagione da record sì, ma negativo visto che nessuna compagine aveva iniziato così male dal 1950 a questa parte. Evidentemente la conclusione dell'avventura di Marco Baroni non poteva essere più posticipata.