Berlusconi e i sogni rossoneri: "Vorrei rivedere Ibrahimovic al Milan"

Guarda ormai il calcio e il Milan da una posizione più distaccata, ma il pensiero verso la società che ha reso grande sotto la sua presidenza e che gli ha regalato tante gioie sportive, resta costante. Silvio Berlusconi è tornato a parlare a Premium Sport delle situazioni attuali che riguardano il mercato rossonero, da Donnarumma a un suo grande sogno, rivedere Ibrahimovic in rossonero.

" Vorrei rivederlo al Milan "

Zlatan IbrahimovicGetty Images

"E’ un vecchietto, non come me, ma per il calcio lo è. Ovunque sia andato ha fatto vincere la sua squadra, mi piacerebbe ancora vederlo con la maglia del Milan", ha detto l’ex presidente che con lo svedese in squadra ha vinto lo scudetto e la supercoppa italiana del 2011, la prima delle sue due stagioni in rossonero. Nell’intervista, Berlusconi rivive gli ultimi mesi passati alla presidenza del Milan con l’incombere del closing e il passaggio ai cinesi. "Li ho vissuti con grande dolore per un distacco che però si è reso necessario perché nel calcio sono entrati coloro che hanno i soldi che spuntano sotto terra tramite il petrolio. Quindi per tenere il Milan al livello che gli compete, cioè nei primi posti in Europa e nei primissimi in Italia, occorreva lasciare ad altri, continua l’ex presidente. L’ultimo anno ho speso 154 milioni di euro che sono andati nella stessa direzione del miliardo e oltre che ho speso in questi 30 anni. Gioco forza mi sono dovuto tirare fuori, soffrendo".

Gianluigi DonnarummaGetty Images

Non poteva mancare uno spunto sul caso che sta infiammando il mercato rossonero, Donnarumma: “Mettiamoci anche nei suoi panni, è un ragazzo di 18 anni che si trova di fronte a un’offerta sensazionale di 100 milioni. Non è un problema facile da risolvere per un ragazzo serio e capace ma di quell’età. Penso – conclude – che sarei riuscito a trovare una soluzione per farlo rimanere”.