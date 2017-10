Blitz dei Nas nella sede e nel ritiro del Benevento

Napoli, 7 ott. (LaPresse) - Piove sul bagnato per il Benevento, club neopromosso in Serie A ancora alla ricerca del primo punto in campionato dopo sette giornate. Come riporta infatti il 'Mattino' i carabinieri del Nas hanno effettuato un blitz nella sede sociale del club e presso l'Hotel Mancini a Roma, dove la squadra si trova attualmente in ritiro. Sono stati perquisiti anche i due impianti sportivi della società campana. I controlli sono stati disposti nell'ambito dell'inchiesta relativa al caso di doping che coinvolge Fabio Lucioni, capitano dei 'sanniti'.