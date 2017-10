Bojinov rescinde con il Losanna, giocherà nel Levski Sofia di Delio Rossi

E’ durata solo sei mesi l’avventura di Valeri Bojinov con il Losanna. L’attaccante bulgaro, 31 anni, con un ricco passato in Italia, ha annunciato di aver rescisso il proprio contratto con il club svizzero.

Bojinov ha annunciato che tornerà in Bulgaria ad allenarsi con il Levski Sofia, guidato dall’altro ex Fiorentina Delio Rossi, in attesa di essere tesserato a gennaio. “Dopo la rescissione con il Meizhou Hakka“, ha raccontato al portale Firenzeviola.it, “l’allenatore del Losanna, Celestini, ha iniziato a chiamarmi praticamente tutti i giorni, io ho accettato perché mi prospettava un futuro in Europa. Dal mercato però sono arrivati solo un paio di acquisti, la squadra naviga nella bassa classifica perché per molti giocatori è la prima esperienza nella Serie A svizzera. I risultati non arrivano, e tutti additano me come il capro espiatorio. Mi vedono come salvatore della patria, ma non posso nulla senza una squadra intorno. Poi vengono al massimo mille spettatori, anche dopo che abbiamo battuto il Basilea“.

Una situazione non facile per la punta, considerata responsabile dell’andamento non brillante della squadra. Ma al ritiro Bojinov non ci pensa nemmeno: “Le chiamate non si attendono stando a casa e bevendo il caffè, bisogna meritarsele. Il presidente del Levski mi ha dato il permesso di allenarmi con loro, poi conosco Delio Rossi dai tempi del Lecce, so l’italiano. Poi a gennaio si parlerà di giocare“.

Da ex Fiorentina, Bojinov non ha smesso di seguire il calcio italiano e nutre ancora stima per i colori viola. “Pioli parte sempre un po’ così“, valuta l’attaccante, “ma quando poi ingrana fa bene. Non si spendono più tanti soldi come una volta per costruire le squadre, ma proprio per questo i tifosi devono continuare a sostenere la Fiore, altrimenti perderà fiducia nei propri mezzi. Simeone è bravo, ma giocare al Genoa è un’altra cosa. Mi piace molto Chiesa perché non sente il peso del nome che porta, sta crescendo e si sta costruendo una carriera da solo“. Parole al miele anche per i connazionali Milenkovic e Vlahovic: “Ho detto a Corvino di dare loro del tempo“, aggiunge, “vedrete che dimostreranno il loro valore. A Firenze tornerei volentieri, mi piacerebbe vedere la squadra e salutare chi conosco. La tifoseria è molto calorosa, sa ripagare chi ci mette il cuore“.

In Italia, Bojinov ha giocato con Lecce, Fiorentina, Juventus, Parma, Verona, Vicenza e Ternana. A febbraio aveva rescisso il proprio contratto con il Partizan Belgrado per tentare l’avventura in Cina con il Meizhou Hakka, terminata a luglio.

Stefano Francescato