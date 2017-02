Bologna, Donadoni: "Napoli va affrontato con aggressività"

Bologna, 3 feb. (LaPresse) - "Domani siamo chiamati a una prestazione sopra le righe". Roberto Donadoni carica il Bologna atteso domani sera dall'anticipo di campionato contro il Napoli al Dall'Ara. "E' una squadra piacevole da vedere, esprime un ottimo livello di calcio", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "Il Napoli ha forza e convinzione, è un avversario di spessore che va affrontato con aggressività e squadra stretta e compatta". La memoria corre al successo del dicembre 2015: "Un'altra partita rispetto all'anno scorso, ci sono interpreti diversi", ha avvertito Donadoni che domani si troverà come avversari gli ex Giaccherini e Diawara: "Quel che fecero qua Giaccherini e Diawara fu importante, poi non mi interessano le scelte che fanno fatto successivamente". Il tecnico punta su Destro, "è stato mportante il gol a Cagliari, ora deve dare continuità", ed elogia Verdi: "E' in crescita, si sta avvicinando all'utilizzo a tempo pieno". Quindi Donadoni è tornato sull'arbitraggio di Cagliari-Bologna: "C'è un fermo immagine di Cagliari in cui si vede clamorosamente Borriello che tira la maglia a Krafth. Era punizione per noi".