Bologna: i convocati di Donadoni per il Milan, Mirante ko

Bologna, 7 feb. (LaPresse) - Il Bologna dovrà fare a meno di Antonio Mirante per la partita casalinga con il Milan di domani sera al 'Dall'Ara'. Il portiere infatti ha riportato una "lesione di secondo grado del piccolo gluteo destro". Per i tempi di recupero si parla di due settimane. Il tecnico dei felsinei Roberto Donadoni ha convocato così 23 giocatori per la gara contro i rossoneri. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Sarr. Difensori: Gastaldello, Helander, Krafth, Maietta, Mbaye, Oikonomou, Torosidis. Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Nagy, Pulgar, Rizzo, Taider, Viviani. Attaccanti: Destro, Di Francesco, Krejci, Petkovic, Sadiq, Verdi.