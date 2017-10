Brasile: problema muscolare, Thiago Silva salta match con Cile

Thiago Silva non scenderà in campo nella notte tra martedì e mercoledì a San Paolo nella sfida tra Brasile e Cile, gara valida per l'ultima giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale in Russia. Il difensore del Psg, uscito in barella giovedì nel corso della gara con la Bolivia, ha riportato infatti un infortunio muscolare alla coscia destra. La federcalcio brasiliana non ha però specificato la gravità del problema. Al posto dell'ex giocatore del Milan il ct del Brasile Tite ha convocato Rodrigo Caio, calciatore del San Paolo.