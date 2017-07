Brasile: scontri in Vasco da Gama-Flamengo, morto un tifoso

Rio de Janeiro (Brasile), 9 lug. (LaPresse/Reuters) - Un morto e tre feriti. E' questo il bilancio al termine degli scontri avvenuti a Rio de Janeiro in occasione del derby tra Flamengo e Vasco da Gama, terminata 1-0 per i rossoneri. I disordini, iniziati sugli spalti, sono proseguiti fuori dal terreno di gioco. I giocatori in campo sono stati costretti a ripararsi all'interno degli spogliatoi.