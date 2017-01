Bundesliga: il Lipsia travolge Francoforte e tiene il passo del Bayern

L'RB Lipsia supera per 3-0 il Francoforte nel posticipo della 17/a giornata della Bundesliga. La reti dell'ex Fiorentina Compper, Werner e autogol di Vallejo. Ospiti in dieci per il gol di Hradecky in avvio di ripresa. In classifica il Lipsia si porta a -3 dal Bayern Monaco capolista di Carlo Ancelotti. Francoforte sempre sesto a quota 29 punti.