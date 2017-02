Bundesliga, Lahm spiega il ritiro: "Non potevo dare il massimo per un altro anno"

Roma, 8 feb. (LaPresse) - "Sono stato un giocatore del Bayern da quando avevo 11 anni e, fatta eccezione per due stagioni allo Stoccarda, ho sempre indossato questa maglia. Pertanto mi è chiaro che lavorerò in questo club in futuro ma sono una persona a cui piace essere preparata e per questo mi piacerebbe prima fare un passo indietro e riflettere sul calcio in generale, pensando a come sfruttare al massimo le mie conoscenze e la mia esperienza". Così su Instagram Philip Lahm, che ha annunciato il suo addio al calcio a fine anno. "Dopo essermi ritirato dalla nazionale, faccio affidamento sulle mie sensazioni. Come capitano è molto importante per me offrire un rendimento della massima qualità e credo che non sarò capace di farlo oltre questa stagione. Per adesso resto concentrato sulle prossime partite che sicuramente vivro' in maniera più consapevole, sapendo che saranno le ultime", ha aggiunto l'esterno tedesco del Bayern.