Bundesliga: pari Borussia Dortmund a Francoforte, vince il Lipsia

Berlino (Germania), 21 ott. (LaPresse) - Frenata Borussia Dortmund nella nona giornata di Bundesliga. La capolista non va oltre il pari in casa dell'Eintracht Francoforte (2-2): gialloneri avanti grazie alle reti di Sahin e Phillipp, la rimonta dei padroni di casa completata in quattro minuti è firmata dal rigore di Haller e dal gol di Wolf. Il Dortmund sale a 20 punti e vede ridursi a -1 il vantaggio sul Lipsia, vittorioso 1-0 sullo Stoccarda grazie alla rete di Sabitzer. In caso di vittoria sull'Amburgo, il Bayern Monaco può agganciare i gialloneri in vetta. 'Manita' del Bayer Leverkusen in casa del Borussia Moenchengladbach (1-5). I risultati degli incontri odierni validi per la nona giornata di Bundesliga: Augsburg - Hannover 1-2, Borussia Moenchengladbach - Bayer Leverkusen 1-5, Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund 2-2, RB Lipsia - Stoccarda 1-0, Amburgo - Bayern Monaco ore 18.30.