Bundesliga pensa all'introduzione della Var dalla stagione 2017/2018

Lo ha detto il vice presidente degli arbitri Federcalcio tedesca Ronny Zimmermann. La tecnologia, utilizzando video replay e arbitri fuori campo, è stata sviluppata per aiutare le giacchette nere a prendere decisioni migliori e di conseguenza migliorare la qualità delle partite. L'arbitro comunica con due assistenti video seduti in una stanza nello stadio con accesso a telecamere da tutte le angolazioni. La Var sarà utilizzata in occasione di gol non gol, rigori dubbi, scambio di identità in occasione di cartellini gialli e rossi. "Fino ad ora sta andando alla grande, ma ora stiamo iniziando con le prove dal vivo, ad esempio la comunicazione tra il videoassistente e l' arbitro", ha dichiarato ancora Zimmermann.