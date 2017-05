101 anni e una sola fede: la nonnina inossidabile tifosa del Werder Brema

A due giornate dalla fine del campionato, il Werder Brema è lì, in un mucchione nella zona medio-alta della classifica che lo vede impegnato in una dura corsa verso l'Europa: 5 squadre in 4 punti, comprese Friburgo, Hertha Berlino, Colonia e Borussia Moenchengladbach. Se il Werder Brema riuscirà a tagliare il traguardo dell'Europa League, il cuore della signora Martha Ahlers si riempirà di gioia.

La signora Martha ha 101 anni, ed è la tifosa più fedele della squadra allenata da Alexander Nouri. Per ben 57 stagioni è stata abbonata, e ha seguito tutte le partite disputate al Weserstadion. Poi, con il sopravanzare dell'età e degli acciacchi, la costanza è necessariamente calata, ma ancora oggi, quando possibile, segue la squadra da vicino almeno un paio di volte a stagione.

In occasione del suo 101esimo compleanno, l'associazione "Gemeinsam mit Senioren", dedita alla cura delle persone anziane e sole, le ha regalato una giornata indimenticabile al Weserstadion: a tifare il Werder Brema contro l'Hertha Berlino (vittoria per 2-0), c'era anche lei, sulle tribune assieme ad altri 42.000 fan biancoverdi.

La signora Martha è una tifosa rispettatissima anche dalla dirigenza del club. L'anno scorso, quando ha raggiunto la tripla cifra d'età, il presidente del Werder Brema, Hubertus Hess-Grunewald, è andato personalmente a trovarla in ospizio portandole una torta e la maglia di Claudio Pizarro, il suo calciatore preferito.