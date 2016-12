Ancelotti avverte il Bayern: "Il Lipsia ha entusiasmo, serve concentrazione"

"Conosciamo le caratteristiche del Lipsia: giocano insieme e sono veloci. Noi dobbiamo fare il nostro gioco ed essere concentrati". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Bayern Monaco, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del big match di Bundesliga contro l'RB Lipsia.

Marketing? No, squadra equilibrata e in fiducia

A proposito delle critiche alla compagine dell'ex Germania Est, accusata dai tifosi di essere solo una operazione di marketing della Red Bull, l'ex tecnico del Milan ha detto: "Il denaro non è la cosa più importante nel calcio. Il Lipsia ha trovato il giusto equilibrio, e i successi hanno aumentato la loro fiducia. Sono una squadra giovane, che gioca con un grande entusiasmo". Per Ancelotti per il Bayern "non cambierà molto. Il nostro obiettivo è quello di vincere la partita, e per questo abbiamo bisogno del giusto equilibrio tra le linee".

Carlo Ancelotti, Bayern Monaco, 2016-17 (LaPresse)LaPresse

Per il big match di Domani il Bayern potrà contare su un Arjen Robben in più. "Si è allenato bene questa settimana con la squadra. Finora è in forma e avremo bisogno di tutti i nostri giocatori domani. Lui ha giocato molto bene in questa stagione, è un giocatore estremamente importante per noi", ha concluso Ancelotti.

Il pensiero alle vittime di Berlino

Ancelotti si è anche espresso in merito all’attentato che ha colpito Berlino nella serata di lunedì. "Qui in Europa siamo sotto attacco. Ora è capitato a Berlino, prima in Francia. Spero che la diplomazia e i nostri politici lavorino per rendere l'Europa sicura".