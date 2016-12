Ancelotti: “Ci sono troppe partite, ci spremiamo troppo”

Anche Carlo Ancelotti si unisce al coro degli allenatori che criticano il sistema del calcio moderno, troppo incentrato sulla quantità delle partite, che portano a calendari serrati e a ritmi molto serrati che rischiano di fiaccare eccessivamente le squadre lungo una stagione. Il tecnico del Bayern, parlando al quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”, ha espresso forti perplessità sul modello attuale e sulla proposta avanzata dal presidente FIFA, Gianni Infantino, di allargare a 48 il pool delle nazionali partecipanti al prossimo Mondiale.

“Oggi gli interessi economici influenzano molto la qualità del gioco, perché siamo chiamati a scendere in campo sempre più spesso. Il calcio sta rischiando di fagocitare se stesso, viene troppo spremuto. Dobbiamo puntare ad avere meno partite, ma più qualità”.

Ancelotti ha poi concluso parlando della sua squadra. “Ho un ottimo rapporto con tutti, e molti confondono questo con un’eccessiva flessibilità. Non è così, ci tengo al rispetto delle regole, manche se non in maniera ossessiva”.