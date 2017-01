Anche Aubameyang in Cina? Lo Shanghai Sipg ci prova: 150 milioni al Dortmund, 41 al giocatore

Lo Shanghai Sipg continua a fare follie e dopo Hulk e Oscar, André Villas-Boas cerca ora anche Aubameyang. Il club cinese infatti vuole rispondere a tono all'acquisto dei rivali dello Shanghai Shenhua di Carlos Tevez, piazzando un colpo da 90 a cui sarà difficile replicare.

Già contattato il Borussia Dortmund, infatti, per arrivare all'ex rossonero Aubameyang, che fra qualche giorno sarà impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale. 150 milioni ai tedeschi per il cartellino del gabonese (che ha un contratto con i gialloneri fino al 2020) e 41 milioni a stagione al giocatore per 5 anni.

Video - Pierre-Emerick Aubameyang, l'esplosione di un talento scartato dal Milan e dalla Francia 01:00

Un'offerta così è veramente difficile da rifiutare, poiché renderebbero Aubameyang il giocatore più pagato al Mondo. Per ora il classe '89 non dà però segnali positivi, aspettando il Real Madrid per la prossima stagione...